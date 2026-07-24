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Muere Reimundo Tello, hombre que emocionó a Chile al casarse con su pareja en la UTI del Hospital de Ovalle

La historia de amor junto a Cristián Núñez se hizo viral luego de que ambos formalizaran diez años de relación en medio de un complejo estado de salud.

Nelson Quiroz

HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

Reimundo Tello, quien emocionó al país tras contraer un Acuerdo de Unión Civil con su pareja Cristián Núñez mientras permanecía internado en estado crítico en el Hospital Provincial de Ovalle, falleció durante la madrugada de este viernes.

La historia de ambos había conmovido a miles de personas luego de que el recinto asistencial compartiera imágenes de la ceremonia realizada en la Unidad de Paciente Crítico, donde la pareja decidió formalizar una relación de diez años en medio de un complejo escenario de salud.

Durante la ceremonia, Cristián explicó que la decisión de casarse nació del deseo de encontrar un momento de felicidad en medio de la adversidad. “Con Reimundo hemos decidido casarnos en este momento tan difícil que estamos viviendo, pero queremos tener un poco de felicidad al final de todo. Llevamos 10 años juntos y quisimos dar este gran paso”, señaló.

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También dedicó palabras de profundo agradecimiento al equipo del Hospital Provincial de Ovalle, destacando el apoyo recibido durante la hospitalización de su esposo. “Las personas de la UTI y de todo el hospital han sido maravillosas. Estamos muy agradecidos por el trato que nos han dado, tanto a Reimundo como a mí”, expresó.

La ceremonia fue posible gracias a la coordinación del personal de la Unidad de Paciente Crítico, junto a distintas áreas del establecimiento, que gestionaron la presencia de un oficial del Registro Civil y prepararon una sencilla celebración para cumplir el último gran anhelo de la pareja.

El registro se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de personas enviaron mensajes de apoyo y esperanza para Reimundo, transformando su historia en un símbolo de amor, dignidad y humanidad en medio de la enfermedad.

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