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“Debí haber quedado de cobarde...”: “Chino” Orellana entregó su respuesta por el posible cobro de los 100 millones por su rescate

En conversación con “Hay que decirlo”, el ‘Chino’ dio a conocer su verdad sobre el rescate en el Cajón del Maipo.

Nicolás Lara Córdova

“Debí haber quedado de cobarde...”: “Chino” Orellana entregó su respuesta por el posible cobro de los 100 millones por su rescate

El pasado miércoles, personal del Ejército, Carabineros, Bomberos y voluntarios logró rescatar con éxito a Manuel “Chino” Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal desde un refugio ubicado en el Cajón del Maipo.

Un día después del operativo, el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo, Felipe Armijo, comentó en conversación con Mega que el rescate superó los $100 millones, monto que representó un importante gasto para el Estado de Chile.

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Este viernes, Manuel “Chino” Orellana conversó con Ignacio Gutiérrez en Hay que decirlo, donde entregó su versión de lo ocurrido en el Cajón del Maipo.

Al ser consultado sobre un eventual cobro por los más de $100 millones que costó el rescate, Orellana sorprendió con su respuesta.

“Fue una diligencia entre los tres la que hicimos. No tenemos la situación económica para pagar los $100 millones que costó el rescate, pero los tres cometimos el error, la imprudencia de no pensar en lo que se iba a venir. Si nos cobran, deberíamos pagar entre los tres”, comentó.

Además, reconoció su arrepentimiento por la decisión que tomaron.

“Me arrepiento de haber tomado la decisión de llegar a las termas. Con todo esto estoy perdiendo mi relación con mi pareja, porque ella todavía no me cree, y mi familia dice que soy un irresponsable. Debí haber quedado de cobarde con esas mujeres, haberlas dejado en sus casas y volver con mi familia. Con esto aprendí a ser más responsable y a no tomar decisiones a tontas y a locas”, cerró.

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