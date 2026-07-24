Hallan muerta a mujer de 84 años en Alto del Carmen y rescatan a su perro tras operativo en helicóptero

Una mujer de 84 años fue encontrada sin vida al interior de su vivienda en el sector El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, en medio de la emergencia provocada por el sistema frontal.

El hallazgo fue realizado por un familiar y, debido a las dificultades para acceder al lugar por vía terrestre, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, junto a personal de Carabineros y la Fuerza Aérea de Chile (FACh), debieron desplegar un operativo aéreo .

El operativo permitió además realizar diligencias por el fallecimiento de una mujer de 53 años, ocurrido el pasado 18 de julio en el sector Junta Valerianos, quien perdió la vida tras una avalancha de nieve.

Hallaron a perro amarrado y aislado

El jefe de la Bicrim de Vallenar, subprefecto Carlos Salinas, explicó que ambos procedimientos fueron instruidos por el Ministerio Público debido a la emergencia meteorológica que afecta a la provincia del Huasco.

“Estas personas se encontraban en lugares de difícil acceso , por tal motivo fue complejo llegar vía terrestre, por lo que gracias a la coordinación interinstitucional se logró acceder a estos dos lugares por vía aérea”, señaló.

Durante las diligencias en el domicilio de la mujer de 84 años, los equipos hallaron a su perro, que permanecía amarrado y aislado. El animal fue rescatado en helicóptero y trasladado hasta Vallenar, donde recibió alimento y agua, para luego ser derivado a un canil municipal.