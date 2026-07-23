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Alerta Sanitaria en Atacama y Coquimbo: estas son las medidas que podrá aplicar el Minsal tras el temporal

La medida permitirá contratar personal, reforzar turnos, comprar medicamentos e insumos de forma directa y habilitar hospitales de campaña, además de reorganizar cirugías no urgentes si la emergencia lo requiere.

Cristóbal Álvarez

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante este miércoles, el Ministerio de Salud declaró Alerta Sanitaria en las regiones de Atacama y Coquimbo, debido a los daños provocados por el sistema frontal que afectó a la zona centro-norte del país.

Según la cartera, la medida permitirá movilizar recursos humanos, financieros y logísticos con mayor rapidez, con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención y reforzar la respuesta de la red asistencial.

La alerta, publicada en el Diario Oficial mediante el Decreto Nº 64, estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026, aunque podrá finalizar anticipadamente si mejoran las condiciones sanitarias o extenderse en caso de que la emergencia continúe.

Revisa también:

Entre las medidas autorizadas se encuentra la contratación y el traslado de personal, el refuerzo de turnos, la compra directa de medicamentos, insumos y equipamiento, además de la instalación de hospitales de campaña, módulos y otros espacios temporales de atención.

Asimismo, los Servicios de Salud podrán reorganizar sus prestaciones y, en caso de ser necesario, suspender de manera focalizada las cirugías programadas que no sean urgentes. Desde el Minsal aclararon que esto no significa una paralización automática ni general de las intervenciones.

La decisión considera los daños registrados en establecimientos de Ovalle, Monte Patria y Tierra Amarilla, además de la situación del Hospital de Ovalle, cuyos pabellones quirúrgicos quedaron temporalmente fuera de funcionamiento.

A esto se suma la alta ocupación de camas críticas. En Coquimbo, la cifra alcanza un 98,7% en adultos, mientras que en Atacama llega a un 89,6%. El decreto también advierte sobre los riesgos sanitarios derivados de los cortes de agua potable, las inundaciones y el posible aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

El Ministerio de Salud precisó que la declaración no implica la existencia de una epidemia ni que toda la red esté inoperativa, sino que entrega facultades extraordinarias para responder de forma más rápida ante la emergencia.

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