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“Hoy jugamos por el norte”: lanzan campaña para ir en ayuda de las familias de la región de Coquimbo afectadas por los temporales

La iniciativa busca ir en ayuda de los afectados por las lluvias en el norte del país.

Nicolás Lara Córdova

“Hoy jugamos por el norte”: lanzan campaña para ir en ayuda de las familias de la región de Coquimbo afectadas por los temporales

Las intensas lluvias provocadas por el sistema frontal dejaron graves estragos en distintas comunas de la región de Coquimbo, donde numerosas familias sufrieron pérdidas debido a la crecida de quebradas y al desborde de ríos.

Ante esta situación, un grupo de creadores de contenido lanzó la campaña “El deporte nos une. Hoy jugamos por el norte”, con el objetivo de reunir donaciones para ir en ayuda de las personas afectadas.

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Como parte de esta iniciativa, se habilitaron dos centros de acopio en la Región Metropolitana. El primero está ubicado en Los Fresnos 601, Colina, y el segundo en Casa Estadio, ubicado en Ricardo Lyon 3387, comuna de Ñuñoa.

En estos centros de acopio se reciben: alimentos no perecibles, agua embotellada, artículos de aseo personal, ropa de abrigo y frazadas en buen estado, artículos de limpieza, herramientas para remover escombros y alimento para mascotas.

Además, la Fundación Corazón Sano in Sport habilitó una cuenta corriente para recibir aportes y reunir recursos destinados a ir en ayuda de las personas afectadas por el sistema frontal en el norte del país.

  • Fundación Corazón Sano in Sport
  • Rut: 65.166.053-K
  • Banco Santander
  • Cuenta Corriente: 0-000-7350420-1
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