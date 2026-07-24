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VIDEO. Armada rescata con vida a tres tripulantes tras quedar a la deriva frente a las costas de Quintero

La emergencia se originó tras una falla de motor que dejó a la embarcación sin control a más de 30 kilómetros de la costa. Todos fueron rescatados en buen estado.

Nelson Quiroz

captura

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La Armada de Chile rescató con vida a los tres tripulantes de la lancha a motor “Neptuno 4”, luego de que la embarcación quedara a la deriva frente a las costas de Quintero debido a una falla mecánica.

Según informó la institución, la emergencia se originó durante la mañana de este jueves, cuando la Capitanía de Puerto de Quintero activó un operativo de búsqueda y salvamento tras recibir una alerta por la pérdida de contacto con la embarcación, que navegaba con tres personas a bordo.

De acuerdo con los antecedentes, la lancha sufrió una falla de motor que la dejó sin gobierno a cerca de 33 kilómetros al oeste del sector comprendido entre Punta de Liles y San Fuentes, frente a Quintero.

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Tras recibir la alerta, la Autoridad Marítima desplegó de inmediato la Lancha de Servicio General de Quintero para dirigirse a la última posición conocida de la embarcación e iniciar las labores de búsqueda.

Durante el operativo, los equipos lograron establecer contacto con uno de los tripulantes, lo que permitió precisar la ubicación de la lancha y concentrar los esfuerzos de rescate. Finalmente, alrededor de las 14:00 horas, la unidad naval encontró a la “Neptuno 4” con sus tres ocupantes en buenas condiciones de salud.

Posteriormente, la embarcación fue remolcada hasta puerto de manera segura, poniendo fin a la emergencia sin personas lesionadas.

A través de sus redes sociales, la Armada destacó el exitoso resultado del procedimiento y confirmó que la Policía Marítima de Quintero logró rescatar con vida a los tres tripulantes, reiterando el compromiso de la institución con las labores de búsqueda y salvamento en el litoral chileno.

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