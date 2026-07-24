Vacuna contra la influenza en Chile se amplía a toda la población: revisa dónde y cómo acceder gratis a la dosis / Cristóbal Escobar/Agencia UNO

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la ampliación de la campaña de vacunación contra la influenza a toda la población, medida que rige desde este jueves 23 de julio y que permite acceder gratuitamente a la dosis en los vacunatorios habilitados del país.

Hasta ahora, la campaña estaba enfocada en los grupos de riesgo definidos al inicio del proceso, en marzo pasado. Sin embargo, la autoridad sanitaria decidió extender la inmunización debido a la alta circulación viral registrada durante el invierno, con predominio de influenza A y B.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, informó que la decisión busca reforzar la protección de la comunidad en un momento de mayor transmisión de enfermedades respiratorias. El escenario coincide con el regreso a clases y con los efectos de las lluvias recientes, como humedad, frío y menor ventilación en los hogares.

Desde el Minsal explicaron que la ampliación también responde a la necesidad de mejorar la cobertura en grupos prioritarios que aún no alcanzan niveles suficientes de vacunación. Según cifras contabilizadas en julio, las personas mayores de 60 años registraban un avance de 62%, mientras que los niños de entre 6 meses y 5 años llegaban a un 63%.

¿Dónde acceder a la vacuna gratis?

La vacuna contra la influenza puede solicitarse de manera gratuita en cualquier vacunatorio público o privado habilitado en convenio con el Ministerio de Salud. Para encontrar el punto más cercano, el Minsal mantiene una plataforma oficial con los establecimientos disponibles por región y comuna, junto con sus direcciones y horarios de atención (revisar acá).

La autoridad sanitaria recalcó que la dosis está disponible para cualquier persona, independientemente de si pertenece o no a los grupos de riesgo definidos en la campaña original.

El llamado del Minsal es acudir a los centros habilitados y mantener otras medidas preventivas, como ventilación de espacios cerrados, lavado frecuente de manos y uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios.