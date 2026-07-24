El universo de Avatar Legends marcó un hito al presentarse por primera vez en el icónico Hall H de la Comic-Con Internacional de San Diego, donde Paramount+ entregó importantes anuncios para los seguidores de la franquicia.

Entre ellos, confirmó el estreno mundial de Avatar: Los Siete Refugios para el próximo 9 de octubre y reveló su primer teaser oficial.

Avatar: Los Siete Refugios Ampliar

Durante el panel participaron los actores Eric Nam, Dave Bautista, Román Zaragoza, Jessica Matten y Dionne Quan, junto a los cocreadores Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino, además de la directora Lauren Montgomery.

Moderado por Janet Varney, voz original de Korra, el encuentro ofreció un adelanto de Avatar Aang: El Último Maestro del Aire, película que llegará a Paramount+ el 25 de julio.

La nueva serie, Avatar: Los Siete Refugios, constará de 26 episodios divididos en dos libros y estará ambientada tras los acontecimientos de La Leyenda de Korra. La historia seguirá a Pavi, una joven Maestra Tierra que descubre que es la nueva Avatar en un mundo devastado por un cataclismo, donde deberá enfrentar amenazas humanas y espirituales para evitar el colapso de los últimos refugios de la civilización.

El elenco de voces estará encabezado por Saheli Khan, Aishu Devan, Akshay Khanna, Major Curda, Sakina Jaffrey, Darren Barnet, Dianne Doan y Dee Bradley Baker.

La jornada también sirvió para anunciar el lanzamiento de Avatar Legends: The Fighting Game, ya disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

Además, los asistentes pudieron conocer novedades sobre la gira de conciertos de La Leyenda de Korra y un primer vistazo al arte oficial de la banda sonora, el libro The Art of the Movie y una edición especial en vinilo inspirada en Avatar: La Leyenda de Aang.