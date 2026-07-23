La UE multa a Google con 890 millones de euros y le da 60 días para cambiar sus prácticas

La Comisión Europea impuso dos multas a Google por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.

El Ejecutivo comunitario considera que la compañía ha infringido la ley de mercados digitales (DMA) y la ha obligado a poner fin a estas prácticas en 60 días o, de lo contrario, podría penalizarla con multas periódicas adicionales.

Multas de la UE a Google

La primera de las sanciones asciende a 460 millones de euros por priorizar en los resultados de su motor de búsqueda sus propios servicios –como los de compras, de búsqueda de hoteles, transporte y resultados deportivos–, frente a los de la competencia.

De hecho, Bruselas la acusa de destacar sus servicios en la parte superior de la página de resultados o de hacerlo mediante el uso de elementos visuales y filtros mejorados.