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BancoEstado activa ayudas tras temporal en Chile: permitirá postergar cuotas y dividendos sin costo

El banco anunció medidas para personas y empresas afectadas por el sistema frontal. Revisa los requisitos.

Juan Castillo

BancoEstado activa ayudas tras temporal en Chile: permitirá postergar cuotas y dividendos sin costo

BancoEstado activa ayudas tras temporal en Chile: permitirá postergar cuotas y dividendos sin costo / AgenciaUno

BancoEstado activó un plan especial de apoyo financiero para clientes afectados por el sistema frontal en las zonas declaradas bajo Estado de Catástrofe.

La iniciativa contempla la postergación de cuotas y dividendos, la renovación automática de líneas de crédito y alternativas de renegociación para personas, microempresas y pymes.

La campaña, denominada “Chile sale adelante. En esta emergencia, estamos contigo”, busca entregar mayor flexibilidad a las familias y contribuir a la recuperación de las actividades productivas.

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Las condiciones variarán según el tipo de crédito, las características de cada operación y el segmento al que pertenezca el cliente.

¿Qué pagos podrán postergar los clientes de BancoEstado?

Quienes tengan créditos de consumo podrán suspender durante seis meses el pago de sus cuotas y retomarlo a partir del séptimo mes. En el caso de los créditos hipotecarios, el banco ofrece la postergación de seis dividendos sin costo, mediante un crédito adicional sin intereses, denominado en UF y equivalente al monto aplazado.

También se renovarán automáticamente las líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes o chequeras electrónicas que venzan entre julio y septiembre de 2026. Para micro, pequeñas y medianas empresas, el plan incorpora la posibilidad de postergar seis cuotas de créditos comerciales, operaciones de leasing y reprogramaciones vigentes.

Para acceder, los solicitantes deberán demostrar que fueron afectados por las lluvias. Al menos una de las direcciones registradas en la institución tendrá que estar ubicada en una comuna o zona declarada bajo Estado de Catástrofe, además de presentar una declaración jurada simple que acredite los daños.

BancoEstado recomendó contactar directamente al ejecutivo o ejecutiva correspondiente para conocer las alternativas disponibles. Quienes hayan sufrido daños en sus viviendas también podrán denunciar el siniestro mediante la aplicación del banco, su sitio web o llamando a FonoSeguros al 600 600 1212.

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