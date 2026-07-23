Golpe a la megafusión de Hollywood: jueza frena compra de Warner Bros. por Paramount

Una jueza federal de Estados Unidos suspendió temporalmente la operación mediante la cual Paramount Skydance Corp. busca adquirir Warner Bros. Discovery Inc. por US$110.000 millones.

La resolución impide, por ahora, avanzar en la compra o unificar las operaciones comerciales de ambos gigantes del entretenimiento.

La medida responde a una demanda antimonopolio presentada por una docena de estados, cuyos argumentos plantean “interrogantes sustanciales” sobre el impacto que tendría la transacción en el mercado cinematográfico y la libre competencia.

El fallo no declara ilegal el acuerdo, pero congela su ejecución mientras continúa el análisis judicial.

La nueva compañía controlaría el 27% del mercado

Según el peritaje presentado por las entidades demandantes, la empresa resultante de la fusión pasaría a controlar cerca del 27% del mercado de distribución de películas de estreno masivo. El informe también proyecta un aumento de 359 puntos en el índice de concentración del sector, que alcanzaría las 2.074 unidades.

La defensa de las compañías cuestionó esas estimaciones y sostuvo que las bajas barreras de entrada al negocio cinematográfico reducirían los riesgos para la competencia. Sin embargo, el tribunal consideró que existen versiones contradictorias que deberán ser evaluadas durante el juicio y con un expediente probatorio más completo.

La magistrada advirtió que una disminución de la competencia podría constituir un “daño irreparable”. Además, señaló que, una vez integradas las operaciones y compartida información comercial estratégica, sería “sumamente difícil o casi imposible” devolver a las empresas a su situación anterior.

La suspensión estará vigente durante 14 días. Paramount y Warner Bros. Discovery deberán comparecer el próximo 3 de agosto ante el tribunal en Oakland, instancia en la que se discutirá si la paralización de la operación se extiende mientras avanza la demanda antimonopolio.