Neme lanza feroz crítica tras rescate de extraviados en Cajón del Maipo y advierte en Mucho Gusto: “Vengan de a uno”

José Antonio Neme lanzó una dura reflexión en Mucho gusto tras el rescate de las tres personas que permanecían desaparecidas en el Cajón del Maipo durante el sistema frontal. Se mostró totalmente indignado.

Todo se trata de Magdalena Retamal, Martina Núñez y Manuel “El Chino” Orellana, quienes lograron llegar al refugio de Termas de Colina y fueron rescatados con vida durante la mañana del miércoles.

En medio de la cobertura del caso, el conductor de Mega reaccionó, dijo que todo era evitable y que el trío no fue consecuente con su actuar. “Podría haber muerto un rescatista, no se subieron a la rueda de la fortuna de Fantasilandia y quedaron atascados arriba”, planteó, refiriéndose a que serían necesarias mayores sanciones.

Poco después apuntó a otro detalles: dos de las personas rescatadas serían educadoras de párvulos. “Perdón, también voy a decir algo más, que me hago cargo, con todo el respeto del mundo”, partió diciendo Neme.

“Estas dos señoritas estaban a cargo de niños, y toman decisiones por niños que no son de ellas”, planteó el animador. En esa línea, recalcó que no estaba cuestionando sus capacidades personales ni profesionales, pero sí el criterio aplicado en esa situación.

“Pero uno dice: Una persona que está a cargo de menores de edad, que toma una decisión libre y voluntaria de ir a 2.000 metros de altura, ¡a las dos de la mañana!, en el marco de un temporal”, sostuvo.

La conversación también contó con la intervención de Karen Doggenweiler, quien comentó que una situación así podría tener consecuencias laborales.

Neme, por su parte, insistió en que su opinión podía resultar incómoda, pero que prefería decirla abiertamente. “Yo tuviera un niño ahí, de verdad que iría buscando otro lugar, porque me daría temor”, sinceró.

“Sé que no es grato lo que estoy diciendo, ni es popular, lo sé y lo asumo. Y vengan de a uno; pero es lo que yo pienso”, cerró.