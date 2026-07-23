“No podíamos caer en eso”: DT de España revela qué le dijo a su equipo en un momento clave de la final contra Argentina

A cuatro días de conquistar el Mundial 2026 con España, el entrenador Luis de la Fuente visitó este jueves las oficinas del diario AS, donde repasó la victoria sobre Argentina en la final del torneo y compartió sus sensaciones por la obtención del título planetario, el segundo en la historia de la selección española.

“No he tenido que volver a ver la final, pero la sensación fue que fuimos muy superiores. Hace cuatro años no me esperaba llegar hasta aquí, pero el camino se hace paso a paso. Con lo que teníamos, íbamos a pelearlo”, señaló el DT de la “Furia Roja”.

“Entiendo perfectamente que Argentina buscara los penales, sobre todo después de la expulsión. Nosotros teníamos claro que teníamos que hacer nuestro partido. Ese fue el mensaje para los jugadores: ‘Juguemos a lo nuestro, porque ellos en su fútbol son mejores y no podíamos caer en eso’”, aseguró De la Fuente sobre el partido contra la Albiceleste que se definió con el solitario gol de Ferran Torres.

En la misma línea, el técnico le dedicó cariñosas palabras a Ferran, quien pasó por difíciles momentos producto de las críticas que recibió durante un tiempo, pero logró superar las adversidades y terminó quedando en la historia de la selección española.

“Intento ser justo cuando veo críticas con mala intención. La vida luego te da oportunidades, por eso me alegro especialmente por Ferran. Su historia me recuerda a Morata. Ante la injusticia ha dicho: ‘Aquí estoy yo’”, sostuvo el estratega de 65 años.

“Cuando marcó Ferran, sentí lo más parecido a la felicidad; y cuando levanté la Copa me sentí contento, satisfecho y orgulloso. Y feliz por el país”, concluyó Luis de la Fuente.