Ocho años de prisión para exgendarme que exigía pagos a cambio de favores y privilegios en cárcel de Valdivia

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la condena contra el exfuncionario de Gendarmería Harold Momberg, quien deberá cumplir 8 años y 2 días de presidio efectivo por delitos de cohecho y apremios ilegítimos cometidos en el Complejo Penitenciario de Valdivia.

Además, el tribunal decretó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $200 mil.

Según acreditó la justicia, entre noviembre de 2019 y enero de 2020, Momberg exigía dinero a internos a cambio de beneficios dentro del recinto, como mantener teléfonos celulares o ser trasladados a módulos considerados de mejores condiciones.

Intentaron anular la sentencia

Uno de los hechos ocurrió cuando sorprendió a un recluso con un celular y le pidió $50 mil para permitirle conservarlo. Al no reunir el dinero, el exfuncionario habría encargado a otros internos agredirlo. Luego, le solicitó otro pago de igual monto para trasladarlo a un módulo “bueno”.

La investigación también estableció que en noviembre de 2019 permitió el ingreso de nueve internos a un módulo pese a conocer el riesgo de agresiones, lo que terminó con cuatro personas lesionadas.

La defensa intentó anular la sentencia argumentando que las acusaciones provenían de internos que buscaban beneficios y que no había pruebas suficientes.

12 de febrero 2026/ VALDIVIA FOTOS: MIGUEL ANGEL BUSTOS / UNO NOTICIAS / Miguel Angel Bustos Ampliar

Existían otros antecedentes

Sin embargo, la Corte descartó esos argumentos y sostuvo que existían otros antecedentes, como registros digitales, informes médicos y testimonios.

En el fallo, los ministros señalaron que la hipótesis de una supuesta maniobra para perjudicar al funcionario “no logra ofrecer una respuesta razonable frente al conjunto de antecedentes rendidos en juicio”.

Asimismo, indicaron que una versión basada en una eventual venganza “no explica, por sí sola, la existencia de audios de intermediarios exigiendo montos específicos” ni las lesiones constatadas durante la investigación.