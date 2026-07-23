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Hermana de Martina reveló la dura confesión que le hizo tras el rescate: “Estaba muy enojada porque...”

La mujer también recordó las gestiones que realizó desde el primer día para dar con el paradero de su hermana.

Javiera Rivera

Hermana de Martina reveló la dura confesión que le hizo tras el rescate: “Estaba muy enojada porque...”

La tarde de este jueves, se revelaron nuevos antecedentes tras el rescate de Martina Núñez Hermosilla, Magdalena Retamal Pelz y Manuel “Chino” Orellana, quienes permanecieron varios días aislados en el Cajón del Maipo.

Esta vez fue Betzabé, hermana de Martina, quien contó cómo fue el encuentro con la joven y reveló la dura conversación que sostuvieron tras el operativo de búsqueda.

En conversación en Contigo La Mañana, aseguró que el mayor impacto fue el desgaste emocional que sufrieron durante los días que permanecieron incomunicados.

“Lo más difícil fue el deterioro mental. Estaban angustiadas y pensaban que no iban a sobrevivir, que nadie las iba a ir a buscar”, relató.

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Además, recordó una confesión que la conmovió profundamente.

“Me decía: ‘Yo estaba muy enojada contigo porque tú no me rescatabas’. Y yo le respondía: ‘Hubieses sabido todo lo que hice’”, contó emocionada.

En esa línea, Betzabé explicó que, apenas perdió contacto con su hermana, presentó una denuncia a la Policía de Investigaciones (PDI) y comenzó a reunir antecedentes sobre el recorrido del grupo.

Finalmente, detalló que personas conocedoras del sector, entre ellas Pangal Andrade, le señalaron que haber llegado a un refugio fue clave para que los tres lograran sobrevivir.

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