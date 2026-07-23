Madre fingió pedir una pizza para pedir ayuda: Carabineros descubrió grave caso de violencia intrafamiliar

Una sorpresiva estrategia permitió a una mujer alertar a Carabineros de que estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar (VIF) sin despertar las sospechas de su agresor.

El hecho ocurrió en Talca, en la región del Maule, donde la víctima simuló llamar para pedir una pizza cuando, en realidad, necesitaba ayuda urgente.

El llamado fue realizado al teléfono del cuadrante policial. Aunque la solicitud parecía corresponder a un pedido de comida, los funcionarios interpretaron que se trataba de una señal de auxilio.

Una vez en el lugar, personal de la Tenencia Talca Oriente encontró a la mujer siendo amenazada por su hijo con un arma de fuego. Gracias a la rápida intervención policial, el agresor fue detenido en el lugar.

Al respecto, el jefe de la Tenencia Talca Oriente, teniente Heriberto Soto Bustamante, destacó que el oportuno actuar de Carabineros fue clave para proteger a la víctima.

“Gracias al oportuno actuar policial, Carabineros se constituyó en el domicilio, logrando detener a su hijo que amenazaba a la víctima con un arma de fuego”, señaló el oficial.

Tras el procedimiento, el detenido quedó a disposición de la justicia para enfrentar los cargos correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer todos los antecedentes del caso.