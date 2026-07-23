El partido de la Liga de Primera que irá gratis por TV abierta este fin de semana: cuándo es y a qué hora

Este fin de semana, la Liga de Primera se pone nuevamente en marcha con la fecha 16 que, como ya es habitual, contará con un partido que será transmitido por televisión abierta a través de Canal 13.

El acuerdo con TNT Sports y la ANFP le permitirá a la señal televisiva transmitir en el encuentro entre Huachipato y Cobresal, que se jugará en Talcahuano.

El partido marca objetivos totalmente contrarios para los equipos. En el caso de los “acereros”, buscarán ganar para seguir metidos en zona de clasificación a torneos internacionales, ya que actualmente ocupan el sexto lugar con 23 unidades.

Por el otro lado, el cuadro de El Salvador buscará llevarse los tres puntos para salir del sótano de la tabla. Con 15 fechas disputadas, los “mineros” son decimocuartos y están zona de descenso con 13 puntos.

¿A qué hora transmite Canal 13 el partido de Huachipato vs. Cobresal?

El duelo entre Huachipato y Cobresal está programado para este sábado 25 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Huacipato Cap-Acero

¿Dónde y cómo ver gratis el partido entre Huachipato y Cobresal por la Liga de Primera?

El duelo en la sexta región del país será transmitido en vivo a través de las pantallas de T13 En Vivo (la señal 2 del 13), el sitio 13.cl y la aplicación 13Go.

Asimismo, el encuentro podrá ser seguido en televisión pagada por la señal de TNT Sports Premium, canal que posee los derechos de transmisión de la totalidad del Campeonato Nacional.