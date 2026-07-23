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VIDEO. Emotivo reencuentro en la cordillera: Madre y sus dos hijos desaparecidos son hallados con vida tras odisea a pie de Carabineros

Efectivos policiales recorrieron a pie la ruta destruida por el sistema frontal en la Región de Coquimbo, logrando hallar en buen estado de salud a la familia.

Gonzalo Miranda

Madre y sus dos hijos desaparecidos son hallados con vida

Madre y sus dos hijos desaparecidos son hallados con vida

Una compleja travesía con final feliz protagonizó el personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV) de Carabineros Coquimbo, quienes tras casi siete horas de caminata por terrenos destruidos, lograron ubicar sanos y salvos a una madre y sus dos hijos en la localidad de Los Pozos, comuna de Andacollo.

La familia se mantenía incomunicada a raíz de los graves estragos provocados por el reciente sistema frontal que golpeó a la zona, lo que motivó la presentación de una denuncia por presunta desgracia ante la falta de noticias sobre su paradero.

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El operativo policial comenzó en la zona urbana de Andacollo con el objetivo de llegar a Los Pozos, localidad ubicada a casi 58 kilómetros al noroeste. Sin embargo, los severos daños en la ruta (causados por aludes, derrumbes y barro) impidieron el avance de los vehículos policiales, obligando a los funcionarios a tomar una determinación crítica: continuar la búsqueda a pie.

Lo que habitualmente toma cerca de una hora en vehículo se convirtió en una extenuante marcha de casi siete horas atravesando una geografía extremadamente adversa y caminos completamente cortados.

Pese a las dificultades, la perseverancia de la patrulla dio frutos al llegar a la vivienda de los afectados, donde pudieron verificar que tanto la madre como sus dos hijos se encontraban en buen estado de salud.

“Son verdaderos ángeles”, expresaron los familiares visiblemente emocionados al reencontrarse con los efectivos policiales, agradeciendo la incansable labor de no bajar los brazos hasta encontrarlos.

El despliegue de Carabineros no se limitó únicamente a la localización de la familia.

Durante las casi siete horas de marcha hacia Los Pozos, los funcionarios del SEBV aprovecharon el trayecto para revisar el estado de salud y las necesidades básicas de los vecinos que habitan a lo largo de la ruta y que continúan aislados debido a la emergencia climática, entregando contención y recopilando información clave para la llegada de ayuda humanitaria.

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