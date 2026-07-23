Tras rumores de quiebre por supuesta pelea: Mauricio Pinilla aclara su situación actual con polola que se tatuó

Fue a principios de julio, cuando Mauricio Pinilla sorprendió al mundo del espectáculo tras anunciar que le dio una nueva oportunidad al amor. En aquel entonces, el exseleccionado nacional confirmó que inició una relación con la modelo y Miss Grand Chile 2023, Paula Henríquez.

Desde entonces, ambos han compartido fotografías en redes sociales manifestando su amor. De hecho, según expuso la periodista Cecilia Gutiérrez, los tórtolos ya sellaron su amor con un tatuaje juntos. Ella dejó entrever que se tatuó un corazón que en el centro tiene la palabra “MAU”, mientras que él se hizo un corazón rojo en su piel.

Sin embargo, durante los últimos días circuló un rumor sobre un posible quiebre entre la pareja a menos de un mes de haber hecho pública su historia de amor.

En ese contexto, el periodista Manu González, en medio del programa Hay que decirlo, señaló que a él le informaron de una presunta discusión entre ambos. “Lo que me contaron es que el fin de semana habían discutido malamente, el cumpleaños de ella es hoy miércoles y que él le estaba organizando el cumpleaños”, indicó el comunicador.

Pese a esas versiones, Pinilla reapareció en Instagram con una fotografía junto a Henríquez, publicada justamente con motivo del cumpleaños de la modelo. En la imagen, ambos aparecen abrazados, en un gesto que fue interpretado como una forma de despejar las dudas sobre su presente sentimental.

“Muy feliz cumpleaños a mi partner de la vida”, escribió el exdelantero de La Roja, frase que rápidamente llamó la atención entre sus seguidores y fue leída como una respuesta indirecta a los rumores de separación.

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El gesto también llamó la atención porque días antes habían surgido comentarios sobre la falta de respuesta pública de Pinilla cuando fue consultado por su relación. Finalmente, el exfutbolista eligió contestar mediante una imagen, sin profundizar en las versiones que apuntaban a un supuesto quiebre.