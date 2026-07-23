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VIDEO. Atención en La Roja: el golazo de un olvidado exseleccionado chileno en Conference League

El delantero lleva varias temporadas jugando torneos internacionales en el viejo continente.

Javier Catalán

Foto: @niklasfernandocastro

Foto: @niklasfernandocastro

Allá por los años 2019 y 2020, hubo un futbolista europeo, pero de raíces chilena, que llamó fuertemente la atención en nuestro país, al punto que llegó a debutar con la camiseta de La Roja.

Se trata de Niklas Castro, delantero chileno-noruego que formó parte de un par de convocatorias de la selección nacional cuando Reinaldo Rueda era el director técnico, pero que después dejó de ser considerado.

A día de hoy, sigue jugando en el fútbol europeo, defiendo la camiseta del SK Brann de su país natal, club en el que está desde 2022 y donde permanentemente juega torneos internacionales.

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Fases clasificatorias de Champions, fase de liga de Europa League y, ahora, en la fase previa Conference, donde este jueves, brilló con un golazo clave para que su equipo defina la clasificación a a siguiente ronda en casa.

En su al Universitatea Cluj, de Rumanía, Castro marcó la apertura de la cuenta del posterior 2-2 final. Cuando corría el minuto 40, el atacante remató de volea un centro desde la derecha, dejando sin opciones al portero rival.

El Sk Brann se jugará el avance a la próxima ronda en casa, con la vuelta programada para jugarse el próximo jueves 30 de julio, a las 13:00 horas de Chile.

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