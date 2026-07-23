Ministra Duco suma un nuevo lío: histórico torneo de atletismo peligra por conciertos en el Estadio Nacional

Un incierto panorama enfrentan los organizadores de los torneos escolares de atletismo femenino y masculino programados para el segundo semestre de 2026 en el Estadio Nacional. Esto, luego de que el Ministerio del Deporte confirmara la realización de los conciertos de BTS y Iron Maiden en el principal recinto deportivo del país.

La banda surcoreana se presentará los días 14, 16 y 17 de octubre, mientras que Iron Maiden lo hará el 31 del mismo mes. En una primera planificación, esas fechas estaban destinadas a la disputa de los campeonatos escolares, por lo que ahora existe incertidumbre sobre su realización o una eventual reprogramación.

A través de un comunicado, el Club Atlético Santiago, organizador de los eventos atléticos desde 1934, detalló que el 16 de febrero recibió un oficio del Ministerio del Deporte en el que se confirmaba que el campeonato escolar se disputaría los días 16, 17 y 18 de octubre.

Sin embargo, el 16 de abril la administración del Estadio Nacional, con conocimiento de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, se contactó con el Club Atlético Santiago para modificar nuevamente la programación.

Así, el campeonato fue reprogramado para los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, fechas que fueron ratificadas oficialmente el 2 de julio. El cambio respondió a la necesidad de dar espacio a los conciertos de BTS.

Una tercera reprogramación complica el desarrollo de los torneos escolares de atletismo

No obstante, este miércoles 22 de julio se entregó una tercera fecha, asignándose el Estadio Nacional para el 23, 24 y 25 de octubre, ya que el 31 de ese mes se presentará en el Nacional el grupo Iron Maiden.

Si bien los campeonatos escolares cuentan actualmente con una fecha definida tras sufrir tres reprogramaciones, esta coincide con actividades extraescolares que ya habían sido programadas por los establecimientos educacionales, además de otros compromisos de los estudiantes, lo que complica la participación de los deportistas.

“El tema central de esta situación es que se privilegia el lucro por sobre el deporte escolar y que no se respetan los oficios emitidos. Hay una absoluta falta de respeto hacia los atletas, entrenadores y familias que asisten al evento”, manifestó Mario Correa Bascuñán, presidente del Club Atlético Santiago.

El dirigente agregó que “para los Juegos Panamericanos se invirtieron 4 mil millones en la pista atlética, césped, camarines y mejoramiento de baños. El caso de la pista de rekortán, esta tiene una certificación internacional. Ahora corre el riesgo de perderla si se llega a dañar la pista, ya que los trabajos del concierto se realizarán sobre el piso sintético y nos podríamos quedar sin torneo”.