“Hagamos el amor”: polola de Mauricio Pinilla rompe el silencio y da detalles de cómo inició su romance

A principios de julio, el mundo de la farándula y el espectáculo quedó sorprendido luego de que Mauricio Pinilla confirmara su relación con una modelo chilena 12 años menor que él.

El exfutbolista dio a conocer, a través de sus historias de Instagram, que está pololeando con Paula Henríquez, modelo internacional de 30 años que se coronó como Miss Universo Santiago en 2019 y Miss Grand Chile en 2023.

Este jueves, la modelo conversó con el programa Hay que decirlo, de Canal 13, donde fue consultada sobre cómo comenzó su relación con Mauricio Pinilla.

“Nos conocemos desde hace seis años, pero siempre fuimos amigos. Amigos, onda me contaba todo, muy partner, pero llegué de México y algo pasó. Él me buscó, pero para que le trajera algo, fue inesperado. Todavía nos preguntamos cómo fue”, comentó.

“Yo estoy acá no por el romance con nadie, sino por mi trabajo. Nos conocemos desde hace muchos años; ya todos lo saben. Yo solo quiero paz. Mejor decir todo de una y que estemos felices. Hacemos las cosas bien, los tiempos son perfectos; fue todo de un día para otro”, agregó.

Al ser consultada sobre si compartió con Gisella Gallardo, Paula Henríquez aseguró que nunca lo hizo, ya que es muy respetuosa y que esta era la primera vez que hablaba públicamente del tema.

Sobre su relación con Mauricio Pinilla, la modelo explicó: “Esto va más allá de lo físico; tiene que ver con la amistad, con la confianza, con que nos decimos la verdad porque ya sabemos todo el uno del otro. No hay nada que puedan decir que a mí me pueda faltar, y las otras cosas también. Como digo, fue de un día para otro. Él se ha portado un siete conmigo”.

“A mí no me importa lo que diga la gente. Yo lo conozco, yo sé en lo que me estoy metiendo. Tengo 30 años, soy una mujer madura que ha viajado sola por todas partes, culta. No necesito leer hate de personas que ni siquiera conozco. Apoyemos, hagamos el amor“, añadió.

Finalmente, un periodista de Hay que decirlo le comentó a Paula Henríquez que había personas afirmando que había cambiado “carne por charqui”, a lo que ella respondió con ironía: “Igual rico el charqui, ¿no?”.