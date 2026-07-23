“Nunca me sentí a gusto... era una mala teleserie”: conocida actriz dio a conocer fallido proyecto de televisión

La reconocida actriz Paola Volpato provocó un remezón en la televisión chilena tras revelar cuál fue uno de los peores proyectos dramáticos en los que ha trabajado a lo largo de su extensa carrera.

En una entrevista con el podcast Reyes del Drama, la actriz fue consultada sobre si hubo algún personaje o producción con la que no quedó conforme tras ver el resultado en pantalla.

La intérprete sorprendió con su respuesta al asegurar que hubo una teleserie que calificó como “la peor” en la que ha trabajado.

“Nunca me sentí a gusto. Encontré que era una mala teleserie, que se llamaba Su nombre es Joaquín“, comentó.

De acuerdo con Volpato, uno de los principales problemas de esa producción era la compleja y confusa trama sobre la que se desarrollaba la historia.

Además, los distintos elementos visuales tampoco la convencieron. Según explicó, los personajes consumían ayahuasca, pero los efectos mostrados en pantalla se asemejaban más a los de “fumarse un pito”.

“Éramos los únicos seres humanos que quedaban en el planeta Tierra, éramos nosotros (…) Nunca supimos por qué, si era una invasión extraterrestre o qué, pero la gente se manchaba y se iba volviendo loca, terminaban matándose. Era muy fuerte. Murieron como cuatro o cinco personajes”, relató.

Sobre cómo logró sacar adelante las grabaciones pese a la incomodidad que sentía, Volpato señaló que “hay que seguir no más con la mejor carita, llena de risa”.