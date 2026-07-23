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Temporal en Coquimbo: investigan dos nuevas muertes y cifra de fallecidos podría elevarse

Un hombre en situación de calle murió tras ser rescatado con un cuadro de hipotermia, mientras se verifica otro posible deceso en Chacay Alto.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Las autoridades investigan dos nuevas muertes ocurridas en medio de las consecuencias del sistema frontal que golpeó a la Región de Coquimbo.

Uno de los casos corresponde a un hombre en situación de calle que falleció tras ser trasladado al Hospital de La Serena, mientras el segundo deceso todavía debe ser confirmado oficialmente.

Según consigna el medio El Día, la primera víctima fue rescatada por personal del SAMU en la intersección de avenida Islón con calle El Libertador, en el sector de Las Compañías. El hombre presentaba un delicado estado de salud y murió posteriormente en el recinto asistencial, tras permanecer expuesto a las bajas temperaturas y las intensas precipitaciones.

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La Fiscalía de Flagrancia Macrozona Norte instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI para establecer la identidad de la víctima y descartar la participación de terceros.

Entre las pericias solicitadas se encuentran el examen externo del cuerpo, declaraciones de testigos, revisión de cámaras de seguridad y la autopsia correspondiente.

En paralelo, durante un recorrido en Chacay Alto, funcionarios municipales habrían encontrado a otra persona fallecida, quien presuntamente fue arrastrada por una quebrada debido al aumento del caudal.

Sin embargo, este último caso no había sido confirmado de manera oficial, por lo que continúa sujeto a la verificación de la Fiscalía y los organismos policiales.

El caso confirmado y el eventual deceso se sumarían a las seis víctimas fatales reconocidas previamente por el paso del temporal. De ratificarse la muerte registrada en Chacay Alto, el balance en la Región de Coquimbo podría aumentar a ocho fallecidos.

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