¿Cuándo volverá el agua en la región de Coquimbo? Más de 150 mil personas siguen sin suministro

Más de 150 mil habitantes de la Región de Coquimbo permanecen sin suministro de agua potable tras los severos daños provocados por el sistema frontal.

En algunas localidades, las familias acumulan casi una semana esperando la normalización del servicio, mientras los puntos de abastecimiento alternativo resultan insuficientes.

Durante un punto de prensa, Aguas del Valle informó que la reposición en La Serena, Coquimbo y Ovalle podría producirse recién hacia el fin de semana, estimando que el servicio comenzaría a recuperarse entre el sábado y el domingo.

Plantas y canales sufrieron graves daños por el temporal

La sanitaria explicó que las lluvias afectaron plantas de producción, canales de distribución y otras instalaciones esenciales para el abastecimiento. Debido a la magnitud de los daños, los equipos técnicos continúan trabajando para recuperar progresivamente el sistema.

Mientras avanzan las reparaciones, la empresa mantiene la distribución mediante estanques y camiones aljibe. Sin embargo, vecinos han reportado largas esperas, falta de agua en algunos puntos y dificultades para conseguir la cantidad necesaria para actividades básicas.

La alcaldesa de La Serena, Norambuena, cuestionó duramente la respuesta de la sanitaria y calificó la situación como “impresentable”. “Hoy el plan de emergencia no funcionó. Tenemos casi 200 puntos de agua que ellos dispusieron como empresa sanitaria, pero lamentablemente muchos de ellos están vacíos”, sostuvo.

Desde la empresa, en tanto, solicitaron paciencia a la población y señalaron que los trabajos se mantienen activos para reducir los plazos y ampliar el abastecimiento alternativo.