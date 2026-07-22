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Sistema frontal mantiene a más de 63 mil personas aisladas y afecta el suministro de agua de 178 mil clientes

El nuevo balance de Senapred revela graves problemas de conectividad y servicios básicos.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El sistema frontal continúa generando severas consecuencias en distintas zonas de Chile.

De acuerdo con el último balance de Senapred, 63.515 personas permanecen aisladas, mientras se contabilizan 3.469 damnificados, 1.552 albergados, 16 lesionados y cuatro desaparecidos.

La emergencia también mantiene importantes interrupciones en los servicios básicos. La Superintendencia de Servicios Sanitarios reportó 178.070 clientes afectados en Atacama y Coquimbo, mientras que la SEC informó 63.168 hogares sin suministro eléctrico.

Además, existen 809 sitios de telecomunicaciones caídos entre Atacama y La Araucanía.

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Coquimbo concentra la mayor afectación en el suministro de agua

En la Región de Coquimbo, 172.991 clientes presentan problemas con el servicio sanitario, principalmente en La Serena-Coquimbo, Ovalle y Andacollo. El informe advierte que se mantienen detenidas plantas de producción por alta turbiedad de los ríos, por lo que continúan operando camiones aljibe y puntos de abastecimiento alternativo.

El Ministerio de Obras Públicas registra 355 infraestructuras afectadas, entre servicios sanitarios rurales, caminos, obras hidráulicas y recintos portuarios. La mayor cantidad se concentra en Valparaíso, Coquimbo y Biobío, mientras continúan los trabajos con maquinaria, cuadrillas y camiones aljibe desplegados desde Atacama hasta La Araucanía.

El balance también contabiliza 100 viviendas destruidas, 3.547 con daño mayor, 20.912 con daño menor y otras 1.601 todavía bajo evaluación. En tanto, la cifra de víctimas fatales se mantiene en 13 personas. Pese a las afectaciones en ocho recintos, el Ministerio de Salud indicó que la red asistencial se mantiene operativa.

Las clases permanecen suspendidas en la provincia del Huasco, Tierra Amarilla, la Región de Coquimbo, la zona continental de Valparaíso y algunas comunas de la Región Metropolitana. Senapred mantiene alertas vigentes y el monitoreo de rutas, ríos y quebradas ante el riesgo de nuevas crecidas o remociones en masa.

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