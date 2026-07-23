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Entrevista a General Claudio Paredes, Jefe de la Defensa Nacional para la Provincia del Huasco - ADN Hoy

Este jueves, el jefe de la Defensa Nacional para la provincia del Huasco, general Claudio Paredes, conversó con ADN Hoy sobre los severos daños provocados en la zona por el sistema frontal.

Según indicó la autoridad, la recuperación de la conectividad es la principal prioridad. “La principal preocupación que tenemos nosotros es restituir las vías de comunicación”, señaló, agregando que los cortes han afectado rutas estratégicas para el tránsito y el abastecimiento del norte del país.

Entre los principales avances se encuentra la reapertura del camino hacia Alto del Carmen, lo que permitió llegar hasta Junta de Valeriano, donde permanecían cerca de 70 personas aisladas.

También fue restituido el puente Maitencillo, que conecta Vallenar con Huasco y Freirina. Sin embargo, Paredes advirtió: “Lo que falta ahora es restituir, por supuesto, todo lo que es el sistema de agua potable, y en eso es muy probable que nos demoremos dos semanas”.

Caravana escoltada permitirá trasladar a pasajeros varados

La Ruta 5 se encuentra habilitada únicamente para camiones de abastecimiento, vehículos de emergencia y transporte asociado a la ayuda humanitaria.

Para trasladar a cerca de 40 buses detenidos en el terminal de Copiapó, las autoridades preparan una caravana con escolta. “Hay muchos tramos que están cortados o que requieren una conducción más cuidadosa”, explicó el general.

Según el sobrevuelo efectuado por la autoridad, existen aproximadamente seis sectores complejos, algunos con rodados de entre 10 y 15 metros y otros con áreas inundadas que superarían los 200 metros.

“Yo no le podría decir que nos vamos a demorar un día o dos días, porque está bastante dañada”, sostuvo, agregando que es necesario revisar los cimientos de la carretera antes de normalizar el tránsito.

En los poblados que todavía no cuentan con acceso terrestre se analiza entregar ayuda por vía marítima y aérea. Durante la emergencia llegaron cerca de 17 aeronaves con alimentos, herramientas y suministros.

Finalmente, Paredes dimensionó la intensidad del fenómeno señalando que el máximo histórico local se había registrado en 1997. “En tres días ya habíamos superado los valores en cada uno de ellos”, aseguró.

A diferencia de un terremoto, explicó, el impacto se concentró especialmente en las carreteras: “Principalmente, lo que fue afectado es la conectividad”.