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Rusia endurece su postura ante Estados Unidos y lanza dura advertencia por la guerra en Ucrania

En una reunión entre Marco Rubio y Serguei Lavrov, Moscú exigió detener el envío de armas a Kiev y acusó a Europa de intentar provocar una “derrota estratégica” de Rusia.

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Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Marco Rubio y Serguei Lavrov, respectivamente, se reunieron este jueves (23.07.2026) en Manila para hablar de la guerra en Ucrania y abordar posibles maneras de zanjar el conflicto.

“Durante la conversación sobre la cuestión ucraniana, Lavrov informó a su homólogo sobre la situación real a lo largo de la línea de contacto y enfatizó la inadmisibilidad de seguir armando al régimen de Kiev”, apuntó en un comunicado Moscú, que indicó además que ambos cancilleres mantuvieron un exhaustivo intercambio de opiniones sobre una amplia gama de asuntos bilaterales e internacionales.

Rusia, asimismo, acusó a los países europeos de impulsar políticas “desestabilizadoras” que “buscan infligir una ‘derrota estratégica’” a Moscú.

El cara a cara entre Rubio y Lavrov se produjo en los márgenes de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organizada este año por Filipinas, que ostenta la presidencia rotatoria del bloque, y en la que ambos participan como socios externos.

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