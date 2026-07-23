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Conmoción en el fútbol: muere a los 22 años Bruno Betancor, exdelantero de Everton

La noticia fue confirmada por Deportivo Italiano, club donde se desempeñaba el atacante uruguayo.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

El fútbol uruguayo está de luto. Bruno Betancor, delantero de 22 años que jugó en Everton de Viña del Mar durante la temporada 2024, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La noticia fue confirmada por Deportivo Italiano, elenco de la Tercera División de Uruguay, donde Betancor jugó por última vez. “Queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador Bruno Betancor o mejor conocido como ‘Bola’, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. ‘Bola’ vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones”, expresó la institución.

Betancor comenzó su carrera profesional en Peñarol, donde debutó en 2023. Meses después dio el salto al fútbol chileno al convertirse en refuerzo de Everton para la temporada 2024. En el conjunto viñamarino permaneció durante el primer semestre de ese año.

En su paso por los “ruleteros”, el delantero uruguayo disputó siete partidos oficiales y convirtió un gol. Tras su salida de Everton, el atacante regresó a Uruguay para continuar su carrera, la que terminó de forma inesperada con su fallecimiento a los 22 años.

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