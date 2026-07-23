FOTOS. “Quedó corto...”: prensa argentina reacciona con mesura a la victoria de Boca sobre O’Higgins por Copa Sudamericana
Al otro lado de la cordillera quedaron “sorprendidos” con el nivel del cuadro celeste y miran con recelo la revancha de la próxima semana en Rancagua.
La llave está abierta. Es la sensación que queda este jueves por la noche tras el compromiso de ida por los playoff de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y O’Higgins de Rancagua.
Durante la presente jornada, el cuadro trasandino aprovechó la única opción clara de gol que tuvo en el primer tiempo para desnivelar el marcador y quedarse con el compromiso de ida.
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Es por ello que en la prensa argentina reaccionaron con cautela, pese a la victoria: “Boca cumplió ante O’Higgins e irá con ventaja a Chile para seguir en la Copa Sudamericana”, escribió por ejemplo TyC Sports.
En lo mismo se mostró Olé, quienes titularon: “Gracias a Paredes, Boca le ganó a O’Higgins, pero el resultado quedó corto y tiene que cerrar la serie en Chile”.
Finalmente, ESPN Argentina lanzó que “Boca le ganó con lo justo a O’Higgins en La Bombonera y sacó un resultado corto en la ida de los playoffs de la Sudamericana”, esgrimieron.
La revancha de O’Higgins ante Boca por Copa Sudamericana 2026
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Jueves 30 de julio
- 20:30 hrs | O’Higgins (0) vs. (1) Boca Juniors | Codelco El Teniente
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