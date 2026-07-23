La llave está abierta. Es la sensación que queda este jueves por la noche tras el compromiso de ida por los playoff de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y O’Higgins de Rancagua.

Durante la presente jornada, el cuadro trasandino aprovechó la única opción clara de gol que tuvo en el primer tiempo para desnivelar el marcador y quedarse con el compromiso de ida.

Es por ello que en la prensa argentina reaccionaron con cautela, pese a la victoria: “Boca cumplió ante O’Higgins e irá con ventaja a Chile para seguir en la Copa Sudamericana”, escribió por ejemplo TyC Sports.

En lo mismo se mostró Olé, quienes titularon: “Gracias a Paredes, Boca le ganó a O’Higgins, pero el resultado quedó corto y tiene que cerrar la serie en Chile”.

🇸🇪✅ BOCA LE GANÓ A O'HIGGINS EN LA IDA DE LOS PLAYOFFS



➡️ Con la vuelta de Villa y el debut de Montero, el Xeneize se impuso por 1-0 en la Bombonera con gol de Merentiel



🔜🇨🇱 La vuelta será el próximo jueves (30/07) a las 21:30 en Chile pic.twitter.com/HRgYynLZeH — Diario Olé (@DiarioOle) July 24, 2026

Finalmente, ESPN Argentina lanzó que “Boca le ganó con lo justo a O’Higgins en La Bombonera y sacó un resultado corto en la ida de los playoffs de la Sudamericana”, esgrimieron.

La revancha de O’Higgins ante Boca por Copa Sudamericana 2026

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Jueves 30 de julio

20:30 hrs | O’Higgins (0) vs. (1) Boca Juniors | Codelco El Teniente