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PREVIA. Boca vs O’Higgins por Copa Sudamericana: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV

El ‘capo de provincia’ visita la capital trasandina para intentar dar la sorpresa ante el ‘xeneize’.

Gonzalo Miranda

O&#039;Higgins buscará dar la sorpresa ante Boca en La Bombonera

O'Higgins buscará dar la sorpresa ante Boca en La Bombonera

Con el Mundial 2026 ya en el pasado, la “normalidad” del fútbol en Sudamérica y el mundo poco a poco se comenzará a tomar la acción de las próximas semanas. Ejemplo de ello, es la Copa Sudamericana.

El segundo torneo en importancia de clubes por esta parte del mundo retoma su agenda este martes con los partidos de ida por la fase de playoff, instancia que tiene a O’Higgins de Rancagua como gran protagonista.

El ‘capo de provincia’, si quiere seguir con vida en el torneo, deberá sortear una valla más que complicada: Boca Juniors aparece en el horizonte de los celestes para meterse entre los 16 mejores del torneo.

Los playoff de la Copa Sudamericana 2026

Los partidos del repechaje continental, los podrás seguir en vivo y online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DirecTV y la plataforma DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 23 de julio

  • 20:30 hrs | Boca Juniors vs. O’Higgins | La Bombonera

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