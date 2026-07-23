Árbitro chileno que dirigió en el Mundial adelanta el impacto de las nuevas reglas en nuestro fútbol: “Nos va a beneficiar”

Con el termino del Mundial 2026, también era hora de que volvieron al país los únicos representantes del fútbol chileno presentes en la cita planetaria: los árbitros.

Uno que hizo historia en su participación fue Cristián Garay, silbante nacional de 37 años que pudo dirigir el partido entre Canadá y Qatar en la fase de grupos. En conversación con ADN Deportes, el juez se refirió a este positivo paso por Norteamérica.

“Felices, para nosotros fue un sueño que pudimos concretar. Después de 12 años, un árbitro chileno pudo dirigir un partido en un Mundial, créeme que eso me llena de orgullo”, comenzó diciendo el réferi.

“Me hubiese encantado estar en más partido, pero obviamente que uno entiende que estos es una competencia y hay que mejorar. Estamos conformes con nuestra labor, feliz por mis compañeros, por mi y esperamos poder volver”, agregó sobre la experiencia.

Uno que tuvo mucho protagonismo en la Copa del Mundo fue Pierluigi Colina, exjuez y actual presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Garay revela como fue su relación con él. “Pierluigi es un tipo muy trabajador, muy analista. Entiende muy bien el fútbol o lo que se espera del arbitraje. Nos entregaba la retroalimentación de las cosas que eran positivas y las que hay que mejorar. Yo me saco el sombrero por la forma en que trabaja”, señala.

Las nuevas reglas llegan al fútbol chileno

Si hubo algo positivo que dejó el Mundial 2026, fue la implementación de nuevas normas para hacer que el juego fluya y evitar pérdidas de tiempo, reglas que también deberán ser aplicadas en el fútbol chileno a partir del segundo semestre.

“Nos va a beneficiar mucho como liga el tema de las perdidas de tiempo: los saque de banda, de meta, las sustituciones, las atenciones médicas. El jugador entiende que hay momentos para jugar y otros en que se puede demorar. En el Mundial funcionaron muy bien y acá va a ser de la misma manera”, afirmó Garay sobre este cambio.

“Esto es muy de criterio, es clave que el arbitro entienda y haga la gestión, para que todos entiendan que el juez hizo todo para que el jugador juegue y él no quiso cambiar. Entonces, creo que va a depender mucho de cada árbitro, como utilice esa gestión”, sentenció.