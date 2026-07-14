Balogun rompe el silencio tras el polémico “perdonazo” que recibió de la FIFA en el Mundial: “Todo fue confuso” / Al Sermeno/ISI Photos

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, protagonizó una de las polémicas más grandes del Mundial 2026. El atacante fue expulsado ante Bosnia en los dieciseisavos de final, pero la FIFA le anuló la tarjeta roja y lo dejó habilitado para que jugara contra Bélgica en los octavos de final.

Esta resolución ocurrió después de una llamada del presidente Donald Trump al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, quien luego aseguró que la decisión no fue influenciada por terceros.

Ahora, Balogun decidió romper el silencio. El ariete de 25 años abordó la situación en una entrevista con CBS Mornings y reconoció que todo el episodio terminó afectando a su selección.

“Mi reacción inicial había sido de felicidad por poder volver a estar en el equipo, pero cuando empecé a reflexionar, supe que iba a generar mucha controversia. Podía ver en mis compañeros algo de nerviosismo, porque fue algo muy singular”, confesó el futbolista norteamericano.

El delantero también explicó que el contexto complicó la preparación del encuentro ante los belgas. “Cuanto más se acercaba el partido, más intentaba concentrarme, aunque era difícil. Había mucho ruido exterior y eso era imposible de evitar. Todo fue confuso, porque el equipo estaba entrenando sin mí”, relató.

Finalmente, Balogun admitió que la polémica pudo haber tenido consecuencias en el rendimiento de Estados Unidos, aunque destacó el compromiso del grupo. “Creo que se vio, sin duda, que fue un partido difícil contra Bélgica, y eso puede influir en si estábamos concentrados o no. Pero sé que estábamos totalmente concentrados antes del partido”, concluyó.