Lluvia en Santiago: a esta hora comenzarían las precipitaciones en la capital hoy jueves / ALFREDO ESTRELLA

Tras el intenso sistema frontal que se registró en la capital durante los últimos días, las lluvias volverán este jueves a Santiago.

Así lo señala el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la cual indica que las precipitaciones caerán en toda la región, aunque con distinta intensidad y en diversos horarios.

Sin embargo, a diferencia del reciente temporal, estos chubascos no tendrán la misma magnitud.

¿A qué hora llueve en Santiago hoy jueves?

Según la DMC, las lluvias en la región Metropolitana comenzarán durante la mañana de este jueves en zonas precordilleranas como San José de Maipo, además de los sectores sur, norte, poniente y oriente de la capital.

No obstante, el portal Accuweather detalla que las precipitaciones iniciarán a eso de las 16:00 horas en Santiago, las que se extenderían hasta la noche de manera intermitente.

De acuerdo con el informe meteorológico entregado por Senapred para la región Metropolitana, podrían caer entre 5 y 10 milímetros de agua en la cordillera de la Costa, mientras que para el valle y la precordillera se esperan acumulaciones de entre 2 y 5 milímetros.