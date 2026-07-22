El nombre de Alexis Sánchez ha estado vinculado a la Universidad de Chile desde que terminó la temporada en Europa y se confirmó que el tocopillano no seguiría en Sevilla.

De hecho, desde la dirigencia de Azul Azul, comandada por Cecilia Pérez, hicieron saber públicamente que las puertas del CDA están abiertas para el “Niño Maravilla” y es precisamente esto lo que molestó a Johnny Herrera.

A través de sus redes sociales, el ídolo del “Romántico Viajero” lanzó un potente mensaje contra los directivos de la U por la forma en que, aparentemente, usan el nombre del bicampeón de América para distraer a la gente.

“Curioso que justo cuando está a punto de explotar lo de Sartor, aparece Sánchez...”, escribió el exarquero azul, haciendo clara alusión a que utilizan la figura de Alexis para desviar la atención de los hinchas, mientras en tribunales está siendo interrogado Michael Clark y otros socios de Sartor.

De hecho, el próximo jueves 30 de julio, el máximo accionista de Azul Azul será formalizado en la sala 101 del Centro de Justicia. Mientras, no existe ninguna oferta formal de la Universidad de Chile para repatriar a Alexis Sánchez.