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Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 23 de julio, y dónde ver en vivo, online y por TV?

La agenda internacional de los equipos chilenos contempla un solo partido de Copa Sudamericana.

Javier Catalán

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE GALAZ

Hoy, jueves 23 de julio, el fútbol chileno vuelve a la acción internacional con una agenda que contempla un partido.

Este es válido por la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 23 de julio?

O’Higgins será el encargado de representar al país visitando La Bombonera para enfrentar a Boca Juniors por la ida de los playoffs previos a octavos de final. El partido está programado para arrancar a las 20:30 horas de Chile.

Podrás seguir el duelo en vivo junto a la transmisión de ADN Deportes y ADN.cl. Además, en televisión solo será transmitido por DirecTV y la plataforma DGO.

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