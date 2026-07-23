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Joven colombiano muere acribillado dentro de un auto en Santiago: una mujer de 18 años quedó herida

Un ciudadano colombiano de 23 años murió tras recibir múltiples impactos de bala mientras se encontraba al interior de un vehículo en movimiento en calle Maipú, Santiago Centro.

El homicidio ocurrió durante la noche de este miércoles y está siendo investigado por la Fiscalía ECOH junto a Carabineros.

En el mismo ataque, una joven chilena de 18 años resultó herida y fue abandonada metros más adelante. Debido a esta dinámica, los equipos policiales trabajaron en dos sitios del suceso separados por aproximadamente una cuadra, los que estarían directamente relacionados.

Víctimas abordaron vehículo antes del ataque

El fiscal ECOH Felipe Sepúlveda confirmó que ambas víctimas presentan lesiones provocadas por disparos. “Las dos personas tienen efectivamente heridas por impactos balísticos. Una de ellas falleció, la otra quedó herida”, explicó durante las primeras diligencias.

Según la reconstrucción preliminar, ambas personas habrían abordado el automóvil antes de ser atacadas. “Una de ellas fue herida y terminó muerta, y la segunda persona posteriormente se desplazó en el vehículo unos instantes; después fue dejada por los ocupantes del vehículo en otro lugar”, detalló el persecutor.

Personal especializado realiza peritajes balísticos, revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento de eventuales testigos.

Hasta ahora no existen personas detenidas y continúa bajo investigación la cantidad de participantes y el móvil del crimen.