El Gobierno de Chile oficializó la ampliación del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla, ubicada en la provincia de Copiapó, Región de Atacama.

La medida busca responder de forma expedita a las emergencias provocadas por el reciente sistema frontal en el norte del país.

De acuerdo con la declaración emitida por el Ejecutivo y respaldada por los reportes de Senapred, la decisión se fundamenta en la activación de quebradas y severos cortes de ruta. Entre los sectores más afectados se encuentran la Ruta C-453 y la zona de Río Potro.

Con este decreto, Tierra Amarilla se suma al Estado de Excepción que ya regía en las comunas de Huasco y Coquimbo. La jurisdicción de la zona queda bajo el mando del general Claudio Paredes, designado como Jefe de la Defensa Nacional para la zona de emergencia.

El decreto cuenta con la firma del Presidente de la República junto a los ministros del Interior, Defensa y Seguridad Pública.

La extensión de la medida entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial y se mantendrá vigente durante todo el periodo que contemple el decreto modificatorio, con el objetivo de agilizar los recursos de asistencia, despeje de vías y resguardo de la población afectada.