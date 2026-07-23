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Hombre muere tras ser baleado en una multicancha de Quilicura

La víctima compartía con un grupo de amigos cuando fue abordada por sujetos que le dispararon en plena vía pública.

Cristóbal Álvarez

Hombre muere tras ser baleado en una multicancha de Quilicura

Un hombre falleció durante la noche de este miércoles luego de ser atacado a disparos mientras compartía con un grupo de amigos en las cercanías de una multicancha de Quilicura, en la Región Metropolitana.

El crimen ocurrió en el sector de Valle de la Luna, donde un número indeterminado de sujetos se acercó a la víctima y le disparó en plena vía pública. Según los primeros antecedentes, el hombre recibió cuatro impactos balísticos.

“La persona que falleció se encontraba compartiendo con un grupo de amigos cuando fue abordada por un grupo indeterminado de sujetos, quienes le dispararon”, explicó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Felipe Sepúlveda.

Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima fue trasladada hasta un Cesfam de la comuna. Pese a los intentos por auxiliarla, falleció en las inmediaciones del recinto asistencial.

La Fiscalía instruyó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos detectives trabajan para reconstruir la dinámica del ataque, identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.

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