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VIDEO. Escalofriante: compañero de Maripán fractura a un rival con brutal planchazo en el debut del chileno

El defensor nacional se quedó sin compañero de zaga y su equipo terminó cayendo ante Cruzeiro.

Javier Catalán

Captura | Youtube: Fanatiz

Captura | Youtube: Fanatiz

Este miércoles recién pasado, Guillermo Maripán hizo su debut oficial con la camiseta de Internacional de Porto Alegre, siendo titular y jugando los 90 minutos, pero no fue el inicio deseado.

Esto, porque además de caer por 2-1 ante Cruzeiro en condición de local, tuvo que quedarse sin compañía en la zaga central, luego de que su compañero propinará una de las patadas más brutales en lo que llevamos de temporada y se fuera expulsado.

El infractor fue Vitao, central que llevaba 15 minutos en la cancha acompañando en la defensa al chileno. En el 59′, el brasileño salió hasta la mitad de la cancha para intentar anticipar a Gabriel Pec con una barrida, pero erró el objetivo y le dio directo con la plancha en la canilla.

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¿El resultado? tarjeta roja directa para el zaguero y fractura de tibia para el futbolista de Cruzeiro, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia.

Ahora toca centrarse en la recuperación; volveré pronto. Gracias por todos los mensajes de cariño; me siento muy feliz y querido por todos”, escribió Pec en sus redes sociales tras pasar por el quirófano.

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