Encuentran con vida a las tres personas extraviadas en el Cajón del Maipo durante sistema frontal

Buenas noticias llegaron desde la precordillera de la Región Metropolitana. Las tres personas que permanecían extraviadas desde la semana pasada en el Cajón del Maipo fueron encontradas con vida tras un amplio operativo de búsqueda desarrollado en medio de las dificultades provocadas por el sistema frontal.

El hallazgo fue confirmado por la Policía de Investigaciones y los equipos de emergencia, luego de un despliegue aéreo que contó con el apoyo de un helicóptero de Carabineros.

Al ser ubicados, se constató que los tres se encuentran con buenas condiciones de salud.

Se refugiaron para protegerse del intenso temporal

Las personas encontradas fueron identificadas como Magdalena Retamal, de 31 años, Martina Núñez, de 21, y un hombre conocido por habitantes del sector.

Según los antecedentes preliminares, los 3 lograron llegar hasta un refugio, donde permanecieron resguardados del intenso sistema frontal que afectó la zona durante los últimos días.

Los tres habían ingresado a la precordillera durante la madrugada del jueves pasado, luego de salir de un local nocturno en la comuna de Peñalolén. Posteriormente se perdió su rastro debido a las complejas condiciones meteorológicas y a los caminos bloqueados por el temporal.

Con el hallazgo, el operativo de búsqueda concluyó exitosamente y quedó sin efecto la denuncia por presunta desgracia.

Las autoridades continuarán reuniendo antecedentes para reconstruir el recorrido realizado y establecer cómo lograron mantenerse aislados durante varios días.

El caso había sido incorporado al balance de personas desaparecidas por la emergencia climática que afectó a distintas regiones del país. Finalmente, los equipos confirmaron que todos fueron encontrados con vida y sin lesiones de gravedad.