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Más de una semana aislados: anuncian evacuación en helicóptero de trabajadores de Pascua-Lama

El personal denuncia falta de calefacción y servicios básicos, mientras que la empresa afirma que permanecen debidamente resguardados y en buen estado de salud.

Ruth Cárcamo

Más de una semana aislados: anuncian evacuación en helicóptero de trabajadores de Pascua-Lama

En las últimas horas se dio a conocer que 42 trabajadores de la minera Pascua-Lama permanecen aislados desde hace más de una semana en los campamentos Barriales y Potrerillos, ubicados en la alta cordillera de la comuna de Alto del Carmen.

Frente a esta situación, Barrick Chile, empresa a cargo de la faena, informó que ha planificado el traslado de todo el personal en helicóptero a partir de este viernes.

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“Los accesos por vía terrestre a los campamentos permanecen cortados por el sistema frontal y las condiciones climáticas en el sector donde se ubican estas instalaciones impiden realizar un traslado aéreo seguro antes del viernes 24″, señaló la compañía en un comunicado.

Trabajadores denuncian falta de condiciones básicas

Cabe recordar que la emergencia ocurre en un contexto especialmente complejo, ya que Alto del Carmen se mantiene bajo Estado de Excepción de Catástrofe debido a las fuertes lluvias.

Registros captados por los propios trabajadores muestran la magnitud de la situación. En las imágenes se observan grandes acumulaciones de nieve que superan la altura de las puertas y ventanas de las instalaciones donde permanecen resguardados.

A través de un mensaje enviado por WhatsApp, uno de los trabajadores relató:

“No tenemos las mínimas condiciones para sobrevivir, racionando el agua, sin baños, con el sistema de cañerías congelado. Todo ha colapsado: la planta de tratamiento de aguas servidas y la planta de agua potable no están operativas. También estamos racionando la alimentación”.

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También acusó a la empresa de entregar información que no refleja la situación que enfrentan en los campamentos. En respuesta, Barrick Chile reiteró en su comunicado que “los trabajadores se encuentran en buen estado de salud y debidamente resguardados en las instalaciones, las cuales cuentan con aislación térmica, suministro de energía y abastecimiento de comida y agua”.

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