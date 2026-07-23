Denuncian a conocido humorista chileno por irregularidades en arriendo de terrenos: conoce los detalles
La situación se dio a conocer en la emisión más reciente de “Plan Perfecto”.
Una grave denuncia se dio a conocer durante la jornada de este jueves en contra de un conocido humorista chileno.
En el más reciente episodio de Plan Perfecto, el programa de Chilevisión reveló una denuncia contra Ernesto Belloni, quien habría arrendado una de sus propiedades para el funcionamiento de un centro de rehabilitación de adicciones.
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De acuerdo con la denuncia realizada por vecinos de un condominio ubicado en Lampa, el recinto estaría operando de manera irregular e infringiendo el reglamento de copropiedad, el cual prohíbe el subarriendo de propiedades con fines comerciales.
“Nos encontramos acá con un centro donde hay aproximadamente 20 o 30 personas. Entiendo que adentro han construido habitaciones donde están durmiendo en literas. Yo creo que es una bomba de tiempo”, relató uno de los vecinos entrevistados por Plan Perfecto.
Según lo señalado por los residentes, todo comenzó cuando un supuesto nuevo inquilino les pidió información sobre la administración del condominio y la habilitación de servicios, como internet.
Al preguntarle en qué parcela viviría, el hombre les habría respondido que allí se estaba instalando un centro de rehabilitación para personas con adicciones.
“Las personas ya no quieren salir al condominio porque se encuentran con desconocidos con la mirada perdida y no saben si están drogados. Yo he visto que se han saltado el portón de acceso”, señalaron los residentes.
La respuesta de Ernesto Belloni
Plan Perfecto se comunicó con Ernesto Belloni, quien abordó la polémica y aseguró que previamente había intentado contactar a la administradora del condominio, aunque, según afirmó, nunca obtuvo una respuesta.
“Este año me habían dicho que lo arrendara para eventos. Entonces llamé a la administradora para que me enviara el reglamento del condominio, para saber si podía hacer negocios y conocer las restricciones, pero nunca recibí una respuesta y di por hecho que se podía”, comentó.
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