Roban histórico escudo de bronce del mausoleo de la Séptima Compañía de Bomberos de Valparaíso

Este jueves, la Séptima Compañía “Bomba España” del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso denunció el robo de uno de los principales elementos de su mausoleo, ubicado en el Cementerio N°2 de la ciudad.

Según informó la institución, desconocidos sustrajeron el escudo de la compañía, una pieza tallada en bronce de 50 x 50 centímetros, que lleva los tradicionales colores rojo y amarillo que identifican a la unidad.

A través de redes sociales, la compañía lamentó lo ocurrido e hizo un llamado a la comunidad para colaborar con cualquier antecedente que permita dar con el paradero de la pieza.

“Nuestra Bomba España sufrió el robo de su escudo de compañía desde el mausoleo ubicado en el Cementerio N°2 de Valparaíso”, señalaron en la publicación.

Desde la institución solicitaron que cualquier información relacionada con el robo sea comunicada al teléfono 32 337 6903 o al correo electrónico capitan7@cbv.cl .

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el avalúo de la pieza sustraída.