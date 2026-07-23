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“Hay gente en la que no se deberían ocupar recursos públicos para ser rescatada”: revelan cuánto cobró el “Chino” por ser entrevistado en TV

Patricio Sotomayor sorprendió en “Plan Perfecto” los montos que habrían exigido los rescatados del Cajón del Maipo.

Nicolás Lara Córdova

“Hay gente en la que no se deberían ocupar recursos públicos para ser rescatada”: revelan cuánto cobró el “Chino” por ser entrevistado en TV

Este jueves, un día después del rescate de Martina Núñez Hermosilla, Magdalena Retamal Pelz y Manuel “Chino” Orellana, el programa Plan Perfecto reveló durante su más reciente emisión el monto que uno de los rescatados habría cobrado por conceder una entrevista en televisión.

El panelista Patricio Sotomayor sorprendió a sus compañeros al asegurar que Manuel Orellana exigió un millonario pago para ser entrevistado por Chilevisión.

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“Están cobrando por entrevistas. ‘El Chino’ y su señora se pusieron en contacto con la producción de este programa... Y tengo el monto: piden un millón de pesos para cada uno”, comentó Sotomayor, provocando el impacto del resto del panel.

Tras escuchar la revelación, Francisca García-Huidobro criticó tanto la decisión como la cifra que Orellana habría solicitado por entregar su testimonio, enviándole un mensaje directo al rescatado.

“Lo que podemos hacer por ustedes es ir a un local donde vendan al por mayor para reponer todas las cosas que se comieron y que usaron en el refugio. Podemos hacer un esfuerzo como producción para reponer esas cosas que ustedes, está claro, no van a devolver”, expresó.

Luego agregó: “Si están cobrando un palo, ¡cuando se gastaron 100! Y ahí vuelvo a mi teoría de que hay gente en la que no se deberían ocupar recursos públicos para ser rescatada”.

Finalmente, la animadora remató con una dura crítica: “Además, esta es la segunda vez que rescatan al pelotudo... No hay que pelearle tanto a la naturaleza”.

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