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Un histórico estadio en Chile cambiará para siempre: nueva cancha sintética y $3 mil millones de inversión

El Concejo Municipal de Antofagasta aprobó el contrato para ejecutar las obras de remodelación del Estadio Calvo y Bascuñán, proyecto que contemplará la instalación de un campo de césped sintético y una nueva pista de atletismo.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Municipalidad de Antofagasta

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El Concejo Municipal de Antofagasta aprobó el contrato que permitirá dar inicio a la remodelación del Estadio Calvo y Bascuñán, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol chileno, que se prepara para vivir una de las transformaciones más importantes desde su renovación para albergar la Copa América 2015.

El proyecto contempla una completa renovación del terreno de juego y de la infraestructura deportiva del recinto. Entre las principales obras destacan la instalación de una cancha de pasto sintético certificada por FIFA y World Rugby, además de una nueva pista atlética con estándares internacionales.

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La propuesta recibió el respaldo de siete concejales, mientras que Karina Guzmán y Camilo Kong votaron en contra. Las obras estarán a cargo de la empresa Sociedad Importadora y Exportadora Sports Tech, con una inversión cercana a los $3.376 millones provenientes de los recursos del litio destinados a infraestructura.

La nueva superficie tendría características similares a la utilizada en el Claro Arena de Universidad Católica y, además, permitirá la realización de eventos de rugby de nivel internacional. A esto se sumará la renovación completa de la pista atlética bajo los estándares de World Athletics.

Según informó la Municipalidad de Antofagasta, la remodelación del Estadio Calvo y Bascuán tendrá un plazo de ejecución aproximado de siete meses. En tanto, el alcalde Sacha Razmilic destacó que el nuevo césped permitirá ampliar el uso de la cancha principal, que pasará de recibir un partido de fútbol cada dos semanas a albergar más actividades deportivas para la comunidad.

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