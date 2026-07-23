Chile alcanza cifra récord de expulsiones de extranjeros en 2026: último operativo igualó el máximo del año pasado

Chile alcanzó un nuevo récord en materia migratoria luego de que este jueves 23 de julio se concretara un nuevo vuelo de expulsión de extranjeros.

Con este operativo, el país llegó a 1.270 expulsiones materializadas y programadas, igualando en menos de siete meses el total registrado durante todo 2025.

Según datos de la Subsecretaría del Interior, hasta hoy se contabilizaban 1.221 expulsiones materializadas, de las cuales 1.083 fueron administrativas y 138 judiciales. A ello se sumó el vuelo de este jueves, que trasladó a 49 personas extranjeras con destino a Colombia y Perú.

Del total de expulsados, 31 eran ciudadanos colombianos y 18 peruanos. Además, 41 correspondieron a expulsiones administrativas y ocho a judiciales. La principal causal fue el ingreso por paso no habilitado, que representó el 38,8% de los casos.

El informe también muestra una baja en los ingresos irregulares al país. Entre enero y junio de 2026 se registraron 10.038 ingresos por pasos no habilitados, un 31,1% menos que en el mismo período de 2025.

La Región Metropolitana concentró la mayor cantidad de denuncias, seguida por Arica y Parinacota.

En paralelo, las autoridades informaron que, considerando las expulsiones y las 6.722 salidas efectivas registradas entre enero y julio, el total de personas que han abandonado el país durante este año asciende a 7.992.