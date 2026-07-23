;

Mercado inmobiliario da señales de recuperación, pero miles de proyectos siguen paralizados

Las ventas de viviendas crecieron 1,7% durante el segundo trimestre, impulsadas por departamentos bajo las 4.000 UF. Sin embargo, solo en Santiago Centro, 10.900 unidades con permiso aprobado aún no comienzan a construirse.

Juan Castillo

Mercado inmobiliario da señales de recuperación, pero miles de proyectos siguen paralizados

Mercado inmobiliario da señales de recuperación, pero miles de proyectos siguen paralizados / Oleksandr Sharkov

El mercado inmobiliario de la Región Metropolitana mostró señales de recuperación durante el segundo trimestre de 2026.

En total, se comercializaron 4.863 viviendas, un 1,7% más que en los primeros tres meses del año, según datos de la consultora Tinsa by Accumin.

El mayor dinamismo se concentró en zonas de expansión de la capital. La Florida lideró el crecimiento, con un alza de 20,3% en sus ventas, al pasar de 517 a 622 unidades.

Estos sectores representaron el 39,6% de las operaciones regionales, impulsados principalmente por departamentos de entrega inmediata y precios inferiores a las 4.000 UF.

Revisa también:

ADN

Departamentos impulsan la recuperación, pero la construcción sigue frenada

La subgerente de Inversión de Inmobiliaria Imagina, Bernardita Reyes, atribuyó parte del repunte a las condiciones crediticias. “Las zonas de expansión están demostrando que, cuando hay oferta disponible y condiciones de financiamiento favorables, la demanda responde con fuerza”, afirmó, destacando al subsidio a la tasa hipotecaria como un catalizador del mercado.

Los departamentos concentraron el 85% de las transacciones, con 4.146 unidades vendidas y un crecimiento trimestral de 4,4%. Las casas, en cambio, registraron una caída de 11,8%, con 717 operaciones. Ñuñoa incrementó sus ventas en 5,4%, mientras Santiago Centro avanzó 1,4%.

Pese al aumento de la demanda, la construcción continúa rezagada. En Santiago Centro existen 99 permisos aprobados que representan más de 20.000 viviendas, pero 56 proyectos —equivalentes a 10.900 unidades— todavía no comienzan sus obras. “El inicio de estos proyectos es fundamental para generar empleo y sostener la reactivación”, advirtió Reyes.

La ejecutiva añadió que los edificios de oficinas desocupados podrían reconvertirse en viviendas, aprovechando su ubicación y conectividad. La recuperación, sin embargo, dependerá de la estabilidad de las tasas, la creación de empleo y el acceso al crédito: “El principal desafío hoy no es solo el precio de las viviendas, sino la capacidad de financiamiento de los hogares”, concluyó.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad