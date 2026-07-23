Mercado inmobiliario da señales de recuperación, pero miles de proyectos siguen paralizados

El mercado inmobiliario de la Región Metropolitana mostró señales de recuperación durante el segundo trimestre de 2026.

En total, se comercializaron 4.863 viviendas, un 1,7% más que en los primeros tres meses del año, según datos de la consultora Tinsa by Accumin.

El mayor dinamismo se concentró en zonas de expansión de la capital. La Florida lideró el crecimiento, con un alza de 20,3% en sus ventas, al pasar de 517 a 622 unidades.

Estos sectores representaron el 39,6% de las operaciones regionales, impulsados principalmente por departamentos de entrega inmediata y precios inferiores a las 4.000 UF.

Departamentos impulsan la recuperación, pero la construcción sigue frenada

La subgerente de Inversión de Inmobiliaria Imagina, Bernardita Reyes, atribuyó parte del repunte a las condiciones crediticias. “Las zonas de expansión están demostrando que, cuando hay oferta disponible y condiciones de financiamiento favorables, la demanda responde con fuerza”, afirmó, destacando al subsidio a la tasa hipotecaria como un catalizador del mercado.

Los departamentos concentraron el 85% de las transacciones, con 4.146 unidades vendidas y un crecimiento trimestral de 4,4%. Las casas, en cambio, registraron una caída de 11,8%, con 717 operaciones. Ñuñoa incrementó sus ventas en 5,4%, mientras Santiago Centro avanzó 1,4%.

Pese al aumento de la demanda, la construcción continúa rezagada. En Santiago Centro existen 99 permisos aprobados que representan más de 20.000 viviendas, pero 56 proyectos —equivalentes a 10.900 unidades— todavía no comienzan sus obras. “El inicio de estos proyectos es fundamental para generar empleo y sostener la reactivación”, advirtió Reyes.

La ejecutiva añadió que los edificios de oficinas desocupados podrían reconvertirse en viviendas, aprovechando su ubicación y conectividad. La recuperación, sin embargo, dependerá de la estabilidad de las tasas, la creación de empleo y el acceso al crédito: “El principal desafío hoy no es solo el precio de las viviendas, sino la capacidad de financiamiento de los hogares”, concluyó.