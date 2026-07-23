;

El portazo de Quiroz tras tropiezo en la mixta: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”

La ausencia de parlamentarios y las dudas en el oficialismo impidieron despachar el informe de la Comisión Mixta, postergando la iniciativa para después de la semana distrital del último artículo de la megarreforma.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido popularmente como “megarreforma”, sufrió un inesperado traspié en su recta final legislativa. Cuando estaba a tan solo un paso de ser despachado por el Congreso, el Senado debió postergar la votación del informe de la Comisión Mixta debido a que el Ejecutivo no logró asegurar los 26 respaldos necesarios para su aprobación.

El conflicto radicó en el mecanismo de compensación económica diseñado para las municipalidades, tras establecerse la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda para los adultos mayores de 65 años. La fórmula acordada establecía que la Tesorería General de la República transferiría a los municipios los recursos equivalentes a la menor recaudación, un diseño que no convenció a todos los sectores.

El impasse se generó ante las dudas de los senadores Rojo Edwards (Ind-RN) y Matías Walker (Ind.), sumado al sorpresivo anuncio de rechazo de Gustavo Sanhueza (UDI) y la ausencia justificada por motivos personales de Enrique Van Rysselberghe (UDI). Ante la postura de la oposición, decidida a rechazar la norma en bloque, el comité gremialista solicitó aplazar la discusión para la vuelta de la semana distrital.

“No lo veo como un fracaso”

Pese al evidente retraso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desdramatizó el escenario. “Se aprobó primero una propuesta en la comisión mixta, después se aprobó en la Cámara de Diputados, y después, bueno, se tuvo este tropiezo en el Senado (...) Así que no lo veo como fracaso”, afirmó el secretario de Estado, desligándose además de la responsabilidad de asegurar los apoyos al señalar que “ese detalle de quién cuenta (los votos) y quién no cuenta no lo tengo yo”.

El jefe de la billetera fiscal fue enfático en señalar que el núcleo del proyecto ya sorteó sus principales barreras. “Es un artículo que, al final, se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma, y queremos avanzar lo más rápido posible”, puntualizó.

Revisa también:

ADN

Puerta cerrada a los alcaldes

Las presiones por los recursos no solo provinieron de los parlamentarios, sino también de un grupo de alcaldes que exige que la totalidad de los US$200 millones que se dejarán de percibir por la exención vayan directamente al Fondo Común Municipal.

Frente a esta exigencia, Quiroz cerró la puerta a cualquier modificación, argumentando que el proceso reglamentario ya concluyó y que la norma fue diseñada basándose en lo acordado por la propia directiva de los jefes comunales.

En un tono firme, el ministro advirtió sobre las consecuencias de rechazar este punto: “Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad