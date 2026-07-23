El portazo de Quiroz tras tropiezo en la mixta: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”

El proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido popularmente como “megarreforma”, sufrió un inesperado traspié en su recta final legislativa. Cuando estaba a tan solo un paso de ser despachado por el Congreso, el Senado debió postergar la votación del informe de la Comisión Mixta debido a que el Ejecutivo no logró asegurar los 26 respaldos necesarios para su aprobación.

El conflicto radicó en el mecanismo de compensación económica diseñado para las municipalidades, tras establecerse la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda para los adultos mayores de 65 años. La fórmula acordada establecía que la Tesorería General de la República transferiría a los municipios los recursos equivalentes a la menor recaudación, un diseño que no convenció a todos los sectores.

El impasse se generó ante las dudas de los senadores Rojo Edwards (Ind-RN) y Matías Walker (Ind.), sumado al sorpresivo anuncio de rechazo de Gustavo Sanhueza (UDI) y la ausencia justificada por motivos personales de Enrique Van Rysselberghe (UDI). Ante la postura de la oposición, decidida a rechazar la norma en bloque, el comité gremialista solicitó aplazar la discusión para la vuelta de la semana distrital.

“No lo veo como un fracaso”

Pese al evidente retraso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desdramatizó el escenario. “Se aprobó primero una propuesta en la comisión mixta, después se aprobó en la Cámara de Diputados, y después, bueno, se tuvo este tropiezo en el Senado (...) Así que no lo veo como fracaso”, afirmó el secretario de Estado, desligándose además de la responsabilidad de asegurar los apoyos al señalar que “ese detalle de quién cuenta (los votos) y quién no cuenta no lo tengo yo”.

El jefe de la billetera fiscal fue enfático en señalar que el núcleo del proyecto ya sorteó sus principales barreras. “Es un artículo que, al final, se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma, y queremos avanzar lo más rápido posible”, puntualizó.

Puerta cerrada a los alcaldes

Las presiones por los recursos no solo provinieron de los parlamentarios, sino también de un grupo de alcaldes que exige que la totalidad de los US$200 millones que se dejarán de percibir por la exención vayan directamente al Fondo Común Municipal.

Frente a esta exigencia, Quiroz cerró la puerta a cualquier modificación, argumentando que el proceso reglamentario ya concluyó y que la norma fue diseñada basándose en lo acordado por la propia directiva de los jefes comunales.

En un tono firme, el ministro advirtió sobre las consecuencias de rechazar este punto: “Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”.