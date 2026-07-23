Familia frustró violento robo en Calera de Tango: víctima se liberó y detuvo a un asaltante junto a vecinos

Un violento robo afectó durante la madrugada de este jueves a una familia en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana.

Gracias a la reacción de una de las víctimas y al apoyo de vecinos, uno de los cinco asaltantes fue reducido y detenido, mientras el resto logró escapar.

El hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas en una vivienda ubicada en calle Lo Ermita. Según los antecedentes preliminares, los sujetos armados y con sus rostros cubiertos ingresaron al domicilio, donde maniataron con amarras plásticas a tres adultos y dos menores de edad, para luego encerrarlos en una habitación mientras sustraían diversas especies.

Sin embargo, uno de los adultos logró liberarse de sus ataduras y enfrentó a los delincuentes con la ayuda de vecinos del sector, consiguiendo detener a uno de los involucrados antes de la llegada de Carabineros.

El detenido corresponde a un hombre adulto con antecedentes penales. Al momento de su captura se le incautó una pistola con el número de serie borrado y municiones calibre 9 milímetros. Los otros integrantes de la banda huyeron del lugar y son intensamente buscados por las policías.

El fiscal de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, explicó que “uno de los mayores logró zafarse de sus amarras y, de esta forma, frustrar el delito, deteniendo a uno de los autores con el auxilio de vecinos del sector, dándose a la fuga los otros, que están siendo intensamente buscados”.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

El imputado será formalizado por los delitos de robo con violencia y porte ilegal de arma de fuego prohibida, mientras la Fiscalía solicitará la medida cautelar de prisión preventiva.